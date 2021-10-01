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بعد قليل.. تطبيق قرار غلق المحلات والمقاهى والكافيهات وفقا للمواعيد الشتوية

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 09:45 م
بعد قليل.. تطبيق قرار غلق المحلات والمقاهى والكافيهات وفقا للمواعيد الشتوية غلق المحلات - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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تبدأ بعد قليل المحال التجارية والمقاهى والكافيهات، تطبيق مواعيد الفتح والغلق الشتوية، حيث كان أمس، الخميس، آخر أيام المواعيد الصيفية، وفقا لقرار تنظيم مواعيد فتح، وغلق المحلات ، والمطاعم العامة، والكافيهات، والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية.
 
"اليوم السابع" يوضح في النقاط التالية مواعيد غلق المحلات والمقاهى والكافيهات وفقا للمواعيد الشتوية المقرر تطبيقها بدءا من اليوم:
 
1. فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة يومياً من الساعة 7 صباحًا وتغلق 10 مساءً .
2. يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الحادية عشر مساءً.
3. مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحاً، وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل.
4. يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومى الخميس والجمعة، وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً
5. استمرار خدمة التيك أواى (Take – away)
6. استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.
7. مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وتغلق الساعة السادسة مساءً.
8. يستثنى الورش على الطرق ومحطات الوقود والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتى يصدر بها قراراً من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة
9. يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية فى حالة وجود ما يستوجب ذلك بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص.
10. يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
11. تٌستثنى من المواعيد الواردة محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.
12. يٌراعى الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات. 
 

مواعيد غلق المحلات في الشتاء

المواعيد الشتوية للمحلات

التوقيت الشتوى

مواعيد غلق المقاهى في الشتاء

مواعيد غلق الكافيهات في الشتاء

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