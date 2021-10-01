بعد إدانة ضابط بالقتل والاغتصاب.. رئيس وزراء بريطانيا يعد بـ"إصلاح الشرطة"

كتبت: نهال أبو السعود

دعا بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا للثقة فى الشرطة لكنه فى الوقت نفسه أقر بوجود مشكلة فى كيفية معالجة العنف ضد النساء والفتيات، ووعد جونسون بإصلاح النظام الذى لم ينتج سوى عدد قليل من محاكمات الاغتصاب الناجحة.

وبحسب بي بي سي، قال جونسون إنه يتعين على السلطات أن "تتعامل بقوة" مع الضباط الذين ثبتت إدانتهم بسوء السلوك. ولدى سؤاله عما إذا كان لديه ثقة في الشرطة ، قال جونسون: "أعتقد أنه يمكننا الوثوق بالشرطة وأعتقد أن الشرطة تقوم بعمل رائع".

لكنه قال إن الحكومة بحاجة إلى الوصول إلى حقيقة ما حدث في قضية "كوزينز" الشرطي الذي أوقف شابة بحجة اختراقها لقواعد كورونا وقام باختطافها وقتلها لضمان عدم حدوث أي شيء مثل ذلك مرة أخرى.

ومع ذلك، فقد أقر أيضًا بوجود مشاكل بما في ذلك "الطريقة التي نتعامل بها مع شكاوى الاغتصاب والعنف المنزلي والعنف الجنسي"، وأشار إلى أن الفترة الفاصلة بين إبلاغ المحكمة والحادث كانت "طويلة للغاية"، قائلا: "إنه كابوس بالنسبة للنساء المعنيات، علينا إصلاحه".

وأكد رئيس الوزراء أيضًا أن تجنيد المزيد من الضابطات سيحدث فرقًا دائمًا في ثقافة الشرطة، مضيفًا أن 37% من المجندين العام الماضي كانوا من النساء.

في وقت سابق من هذا العام ، قالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل إنها تشعر "بالخجل الشديد" من انخفاض معدلات الإدانة بالاغتصاب.