بريطانيا تواجه أزمة "جزارين".. والحكومة تدرس استقدام ألف قبل الكريسماس

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة تايمز البريطانية إن المملكة المتحدة تواجه نقصا فى الجزارين فى ظل تحذيرات من أن حفلات الطعام وأطباق اللحوم التقليدية ستكون نادرة فى أعياد الكريسماس القادمة.

وبحسب الصحيفة، فإن الحكومة البريطانية تدرس تخفيف قيود التأشيرة للسماح بدخول ألف من الجزارين الأجانب للبلاد. إلا أن وزير الداخلية بيتى باتيل تعارض الخطوة فى ظل مخاوف من أنها جزء من مساعى اكبر من قبل القائمين على هذه الصناعة بالعودة إلى حرية الحركة.

وتقل جمعية معالجة اللحوم فى بريطانيا إن الصناعة تفتقر إلى حوالى 15 ألف عامل، مما يجبرها على التركيز على المهام الأساسية للحفاظ على رفوف السوبر ماركت مليئة بقطع بسيطة من اللحوم.

من جانبه، قال متحدث باسم وزارة البيئة والغذاء إنهم يتفهمون أهمية العمالة الموسمية ويدركون التحديات التى واجهتها صناعة الخنازير فى الأشهر األخيرة بسبب جائحة كورونا ونقص العمال، مشيرا إلى أن الوزارة عملت بشكل وثيق مع قطاعى الخنازير ومعالجة اللحوم خلال هذا الوقت.

وقالت متحدث باسم جمعية معالجة اللحوم إنه كان من المفترض إنتاج لحوم الكريسماس منذ يونيو أو يوليو، لكن الأمر لم يكن كذلك هذا العام. وسيكون هناك نقصا فى حفلات الطعام ومنتجات اللحوم المختلفة.

وتعد مشكلة نقص الجزارين واحدة من عدة أزمات مرتبطة بالعمالة التى تواجه بريطانيا فى الوقت الراهن. ففى الأسابيع الأخيرة أثر نقص سائقى الشاحنات الثقيلة على توصيل البنزين للمحطات، حيث أثرت قوانين الهجرة الجديدة على سائقى الشاحنات الثقيلة. وتراكمت الطوابير الطويلة أمام محطات الوقود وأجبرت البعض منها على الإغلاق فى منتصف اليوم بسبب تدفق الأشخاص الراغبين فى الحصول على الوقود.