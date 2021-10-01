انطلاق احتفالات شمال سيناء بذكرى انتصارات أكتوبر بافتتاح مسجد الإسراء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، انطلاق احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات أكتوبر من أمام مسجد الإسراء بوسط مدينة العريش بعد افتتاحه أعمال التطوير وإعادة الترميم التى تمت له.

وأكد المحافظ على اهتمام الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم وتطوير المرافق الخدمية وإقامة العديد من المشروعات في محافظة شمال سيناء مشيرًا إلى أنه تم إنفاق مبلغ 650 مليار جنيها خلال الفترة الماضية في سيناء معظمها مرافق خدمية ومشروعات بنية تحتية « كباري وأنفاق وطرق وخطوط ومحطات كهرباء ومحطات وخطوط مياه وغيرها » .

وقال المحافظ فى تصريحاته، إن المحافظة تحتفل هذا العام بذكرى انتصارات أكتوبر انطلاقا من بيت الله بعد ان تم اعادة تجهيزه وتطويره لافتا ان هذا التطوير تم بمعرفة اهالى العريش فى تظافر الجهود المجتمعية مع جهود الدولة وقدم الشكر لمن قاموا متبرعين بتطوير المسجد.

ورافق المحافظ خلال افتتاح المسجد العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة والعميد ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش والدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء مسجد الإسراء بإدارة شرق العريش.

وأشار محافظ شمال سيناء، إلى أن المسجد تم إحلاله وتجديده وتطويره بالجهود الذاتية بقيمة 3 ملايين جنيها معلنًا عن افتتاح 12 مسجدًا جديدًا بمختلف مدن المحافظة خلال الفترة المقبلة، و أن عدد المساجد بالمحافظة يبلغ 1375 مسجدًا داخل محافظة عدد سكانها نحو 450 ألف نسمة، وهى تمثل نسبة كبيرة على مستوى المحافظات قياسًا بعدد السكان .

وأشار المحافظ إلي أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف وضعت خطة شاملة لبناء مساجد جديدة وإحلال وتجديد عدد من المساجد التي تحتاج الى إعادة صيانة وتأهيل في مختلف مدن المحافظة ، وذلك بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية .

وأكد الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء أن افتتاح مسجد الإسراء بالعريش بالتزامن مع افتتاح 9 مساجد أخرى على مستوى الجمهورية ليصبح إجمالى ما تم افتتاحه من بداية يوليو الماضى حتى تاريخه 206 مساجد على مستوى الجمهورية .. منها 183 مسجدًا جديدًا « إحلالًا وتجديدًا » ، و 23 مسجدًا صيانًة وترميمًا .

وأشار محمد قويدر من القائمين على على التطوير، إلى انهم اختاروا هذا المسجد لأهميته وسط مدينة العريش ، فى مبادرة صدقة جارية على روح والدهم " سليم قويدر"، تحت إشراف ومتابعة محافظ شمال سيناء.



اداء الصلاة بالمسجد



افتتاح المسجد



خلال الاحتفال