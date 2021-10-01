اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 أكتوبر 2021 12:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الولايات المتحدة تدين قرار إثيوبيا بطرد مسؤولين من الأمم المتحدة وتتوعدها بعقوبات

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 09:24 ص
الولايات المتحدة تدين قرار إثيوبيا بطرد مسؤولين من الأمم المتحدة وتتوعدها بعقوبات بلينكن
واشنطن (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أدانت الولايات المتحدة بشدة خطط حكومة إثيوبيا المعلنة بطرد سبعة من كبار مسؤولي الأمم المتحدة ودعتها إلى التراجع فورا عن هذا القرار.
 
وقال وزير الخارجية الأمريكي انتونى بلينكن، وفق ما نقلته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، إن واشنطن تحث حكومة إثيوبيا على العمل بشكل تعاوني مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق إلى جميع المحتاجين وتسهيل ذلك. 
 
وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة لن تتردد في استخدام أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم 17 سبتمبر يقضي بوضع نظام عقوبات جديد بحق المسؤولين عن استمرار الأزمة الحالية في إثيوبيا.
 
ودعا وزير الخارجية الأمريكى المجتمع الدولى بالمثل إلى استخدام جميع الأدوات المناسبة لممارسة الضغط على حكومة إثيوبيا وأي جهات فاعلة أخرى تعرقل وصول المساعدات الإنسانية. 
 
وأشار إلى أن قرار إثيوبيا جاء بعد أيام فقط من تحذير رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية مارتن جريفيث من حدوث مجاعة من صنع الإنسان وبسبب منع الحكومة وصول المساعدات في إثيوبيا. 
 
وتابع بلينكن قائلا إن هذا الطرد من شأنه أن يؤدي إلى نتائج عكسية على الجهود الدولية للحفاظ على سلامة المدنيين وتقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة للملايين الذين هم في أمس الحاجة إليها.
 
جدير بالذكر أنه من بين المسؤولين الذين سيتم طردهم من إثويبيا مسؤولين من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اللذين يعد عملهما حاسمًا في استمرار جهود الإغاثة الإنسانية.

امريكا

الولايات المتحده

اثيوبيا

الامم المتحده

حكومه اثيوبيا

الخارجيه الامريكيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البيت الأبيض يدين إجراء إثيوبيا غير المسبوق بطرد مسؤولين من الأمم المتحدة

الخميس، 30 سبتمبر 2021 10:30 م

جوتيريش: مصدوم من إعلان إثيوبيا 7 من موظفى الأمم المتحدة أشخاصا غير مرغوب فيهم

الخميس، 30 سبتمبر 2021 07:18 م

أول كلمة للرئيس الأمريكى أمام الأمم المتحدة.. بايدن: واشنطن ستدافع عن نفسها وستستخدم القوة عند الضرورة.. لا نسعى للحروب الباردة.. حل الدولتين هو طريق إنهاء القضية الفلسطينية.. ويدعو لإدانة الانتهاكات فى إثيوبيا

الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 06:10 م

الرئيس الأمريكى يدعو إلى إدانة الانتهاكات فى إثيوبيا

الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 04:52 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة