اليوم السابع
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"الهجرة" تطلق غدا حملة التبرعات الأولى للمصريين بالخارج لدعم "حياة كريمة"

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 11:27 ص
"الهجرة" تطلق غدا حملة التبرعات الأولى للمصريين بالخارج لدعم "حياة كريمة" مشروعات حياة كريمة
كتب محمود راغب

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تطلق السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، غدا السبت، حملة التبرعات الأولى للمصريين بالخارج من أجل الدعم والترويج للمشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وممثلون عن مؤسسة حياة كريمة، وذلك تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتزامن مع شهر النصر واحتفالات مصر القومية في شهر أكتوبر المجيد.
 
وعبر الفيديو كونفرانس، يشارك أيضا في الفاعلية المقررة غدًا، الإعلامي الكبير  محمد شردي سفير مبادرة "حياة كريمة"، والسيدة المصرية ليلى بنس مستشارة إدارة الثروات بولاية كاليفورنيا الأمريكية وزوجها درايدن بنس رجل الأعمال الأمريكي وصاحب مؤسسة "بنس" للاستشارات المالية وإدارة الثروات، وممثلون عن مؤسسة "نيو إيجيبت" المصرية بالولايات المتحدة، وممثلون عن نادي روتاري "مابل فالي" بالولايات المتحدة أيضًا، إلى جانب عدد من أبناء الجالية المصرية هناك.
 
وصرحت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم بأن فاعلية إطلاق الحملة سيتم بثها مباشرة على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث إن هذه الحملة هي الأولى ضمن سلسلة من الحملات سيتم إطلاقها تباعًا لصالح دعم المشروع القومي الكبير "حياة كريمة" والترويج له في أوساط المصريين حول العالم، بهدف الإسهام في تحسين الظروف المعيشية وتغيير حياة أهالينا في الريف المصري إلى الأفضل وخاصة في القرى الأكثر احتياجًا أو تلك المصدرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، بما يساند أحد أهم القطاعات بالمشروع القومي وهو شق التمكين الاقتصادي الذي يعتبر من أهم الركائز لدعم كل مصري وكل مصرية.
 
وأضافت الوزيرة أن تلك الحملات ستتضمن فاعليات متواصلة ومتنوعة للترويج لهذا المشروع القومي، لافتة إلى استمرار تلقي الدعم والتبرعات لصالح المشروع على المنصة الإلكترونية الخاصة بالحملة سواء المواقع الإلكتروني بنسختيه (موبايل و ويب).
 
 

الهجره

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مبادره حياه كريمه

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