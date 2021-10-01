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النشرة المرورية.. انتظام الحركة بطرق ومحاور القاهرة والجيزة واختفاء التكدسات

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 10:00 ص
النشرة المرورية.. انتظام الحركة بطرق ومحاور القاهرة والجيزة واختفاء التكدسات سيولة مرورية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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سادت حالة من السيولة المرورية صباح اليوم الجمعة، بمحاور وميادين القاهرة والجيزة، حيث تميزت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة وبشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، بالانتظام وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

كما شهدت حركة السيارات بالسيولة أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، وكوبرى أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وتميزت حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، بالانتظام واختفاء التكدسات، وسادت حالة من السيولة المرورية بجميع المداخل المؤدية للميدان، وبمناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وشهد طريق إسكندرية الزراعي سيولة مرورية، أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، كذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

 


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