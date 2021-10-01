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المغرب يقر منح جرعة ثالثة معززة من لقاح فيروس كورونا

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 09:00 م
المغرب يقر منح جرعة ثالثة معززة من لقاح فيروس كورونا لقاحات _صورة أرشيفية
كتب وكالات

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أعلن المغرب الشروع فى التطعيم بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد 19 خلال الأيام المقبلة، وذلك بناء على توصيات اللجنة العلمية الوطنية، بحسب "روسيا اليوم" .

 

وأشار بيان لوزارة الصحة، إلى أنه سيتم إصدار توجيهات تشرح إجراءات وكيفية الاستفادة من هذه الجرعة الثالثة، بالإضافة إلى الفئات المستهدفة.

 

و أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن العدد الإجمالى للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" بلغ 22 مليونًا 632 ألفًا و510 أشخاص حتى  الخميس.

 

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية، بأن 168 ألفًا و961 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وأضاف البيان أن 145626 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ اجمالى متلقى الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس19069557 شخصًا.

 

يذكر أن المغرب تسلم أكثر من 48 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.

 

 


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