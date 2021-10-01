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أكرم القصاص
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المغرب: نحو 22.6 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح ضد "كورونا"

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 07:00 ص
المغرب: نحو 22.6 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح ضد "كورونا" لقاح كورونا - ارشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" بلغ 22 مليونًا 632 ألفًا و510 أشخاص حتى  الخميس.
 
وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن 168 ألفًا و961 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية.
 
وأضاف البيان أن 145626 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ اجمالى متلقى الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس19069557 شخصًا. 
 
يذكر أن المغرب تسلم أكثر من 48 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.
 

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