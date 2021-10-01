الكاظمى :موقف السيستانى ودعمه للانتخابات دافع لإنجاحها

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن دعم السيستاني للانتخابات يمثل دافعا لإنجاحها.

وحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية واع، قال الكاظمي: "موقف السيستاني الداعم للمشاركة بالانتخابات، يمثّل دافعاً كبيراً لإنجاح العملية الانتخابية".

وثمن رئيس الوزراء العراقي موقف المرجع الشيعي السيد علي السيستاني، معبرا عن "الامتنان والعرفان للدور التأريخي الذي اضطلع به السيد السيستاني في حماية البلد".

وتصريحات الكاظمي جاءت خلال كلمة له في اجتماع مجلس الوزراء العراقي الخميس.

وفيما شدد الكاظمي على أنه سيشرف بنفسه على الأمن الانتخابي، قائلا: "سأشرف شخصيا على الأمن الانتخابي، ولن نسمح بأي تجاوز يؤثر في سير الانتخابات ونتائجها"، أكد أن حكومته "أوفت بالعهد فيما يتعلق بالانتخابات، ووفرنا كل الدعم للمفوضية التي تمت استضافتها عدة مرات، وتوفير كل متطلباتها".

وتحدث الكاظمي عن "تشكيل لجان لمراقبة تجاوزات المرشحين والأحزاب"، مشددا على أن "أي حالة تجاوز ستتم إحالتها للقضاء، ولمفوضية الانتخابات".

ووفقا لتصريحات رئيس الوزراء العراقي، فقد أصدر قرارا بالعفو عن الأحداث والنساء، قائلا: "أوصينا اليوم بالعفو الخاص عن الأحداث والنساء، باستثناء قضايا الإرهاب، والفساد، واستغلال المال العام".

يشار إلى أن الحكومة العراقية كانت قد قررت، في الـ 19 من يناير الماضي، تأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة لتجرى في أكتوبر المقبل، بدلا من يونيو ، بناء على اقتراح مفوضية الانتخابات.