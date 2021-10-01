القبض على 11 تاجر مخدرات من 3 محافظات غسلوا 90 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابى ضم (11 شخصا، لستة منهم معلومات جنائية) مقيمين بنطاق محافظات "القاهرة، جنوب سيناء، الإسماعيلية" تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار والترويج للمواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بحوالى (90 مليون جنيه) تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.