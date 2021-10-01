اليوم السابع
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أكرم القصاص
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العراق يعلن مقتل 3 أشخاص فى هجوم مسلح بمحافظة صلاح الدين

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 12:00 ص
العراق يعلن مقتل 3 أشخاص فى هجوم مسلح بمحافظة صلاح الدين عناصر من الجيش العراقى
بغداد /أ ش أ/

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أفادت قناة (الإخبارية) العراقية، بأن ثلاثة أشخاص قتلوا فى هجوم مسلح استهدف منزلا فى سامراء بمحافظة صلاح الدين.

 

ونقلت قناة عن مصدر أمنى عراقى، القول إن مجموعة مسلحة هاجمت منزلا ضمن منطقة قصر العاشق فى مدينة سامراء؛ ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص.

 

فيما أعلنت قيادة عمليات الجيش العراقى فى ديالى أن قوات الجيش، تمكنت من تدمير 6 مقرات لفلول تنظيم (داعش) الإرهابي، والاشتباك مع عناصره، وإبعاد خطر فلول العصابات الإرهابية عن جبال حمرين بمحافظة ديالي.

 

وأوضحت قيادة العمليات - حسبما أفادت قناة (الإخبارية) العراقية اليوم الثلاثاء - أن العملية الأمنية، التى انطلقت اليوم، شملت تفتيش وتأمين جبل حمرين شمال شرق ناحية العظيم وتحديدا فى معسكر عائشة، الذى يتخذ منه الإرهابيون مأوى وملاذا آمنا لهم، مستفيدين من وعورة المنطقة الجبلية وتضاريسها المعقدة.

 


العراق

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محافظة صلاح الدين

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