العثور على جثة جديدة داخل منزل سفاح قنا

قنا - صابر سعيد

عثرت الأجهزة الأمنية بقنا، على جثة جديدة متحللة، داخل جوال في منزل سفاح قنا، و تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مركز شرطة قنا، بالعثور على جثة طفلة متحللة داخل جوال، ويشتبه أن تكون ابنة سفاح قنا، داخل غرفة في منزله.

تعود أحداث واقعة السفاح عندما تأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن قنا تواجد أحد العناصر الإجرامية ("مسجل جنائى- فرض سيطرة" هارب ومحكوم عليه فى 17 جناية (إعدام "قتل عمد"- 11 سجن مؤبد- 34 سنة سجن "قضايا متنوعة") بإحدى المناطق النائية بدائرة مركز شرطة قنا.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى لاستهدافه، وحال اقتراب القوات ومشاهدته لها بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلته القوات بالمثل وتمكنت من السيطرة على الموقف- أسفر ذلك عن مصرعه وبتفتيش مسكنة عُثر على (مدفع آر. بى. جى و2 دانة-2 رشاش - 8 بنادق- 2 طبنجة- 4 قنابل يدوية محلية الصنع- 4 هواتف- كمية كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة- صديرى واقى- منظار معظم- كمية من مخدر الشابو تزن حوالى كيلو جرام- 4 سيارات "إحداها مُبلغ بسرقتها"- دراجة نارية- زجاجة تحوى مادة "الزئبق"- كمية من البارود الأسود- مبلغ مالى).