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السيطرة على حريق فى مقطورة بجرار تحمل مواد غذائية على صحراوى إسنا

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 10:53 ص
السيطرة على حريق فى مقطورة بجرار تحمل مواد غذائية على صحراوى إسنا حريق - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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نجح رجال الحماية المدنية بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، فى السيطرة على حريق نشب فى مقطورة جرار تحمل مواد غذائية "زيت وسمنة" على الطريق الصحراوى كانت فى طريقها لأسوان، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

البداية كانت بتلقى إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، إخطاراً يفيد بنشوب حريق فى ساعة متأخرة أمس الخميس، داخل مقطورة بجرار تحمل أرقام (1864 ب د ر) تحمل مواد غذائية وفى طريقها من القاهرة إلى محافظة أسوان، وتبين أن الحريق إندلع فى السيارة على الطريق الصحراوى بجوار بنزينه أمام قرية توماس 3، وصاحب السيارة يدعى "أحمد.ع" 50 سنة مقيم ببنها، والذي نجا من الحريق دون إصابات، حيث تمت السيطرة على الحريق عبر 3 سيارات إطفاء.

علي الفور، انتقل لمكان الحريق كلاً من، ابراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، والمهندسة صباح منصور، وعبد الرحيم طايع نائبا رئيس المدينة، واللواء دكتور ولاء رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب بإسنا، والعقيد مروان عاطف مأمور مركز شرطة إسنا، والرائد أحمد قوره معاون اول مباحث المركز، والنقيب نادر العسكر مدير وحدة إطفاء اسنا، وتمت السيطرة على النيران بمعرفة 3 سيارات إطفاء وحضور 3 سيارات إسعاف، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

 


الاقصر

حريق مقطورة بجرار باسنا

اخبار اليوم

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حريق مقطورة مواد غذائية

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