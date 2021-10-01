السلطات الهندية تضبط رجلا حاول تهريب 900 جرام من عجينة الذهب داخل جسده

تمكنت السلطات الهندية من توقيف رجل هندى، فى مطار إمفال بولاية شمال مانيبور، خلال محاولته تهريب قرابة كيلو جرام من عجينة الذهب كان يخبئها فى "شرجه"، وأوقفت السلطات، المهرب، فى طريقه إلى نيودلهى، بعدما اكتشف أحد عناصر الأمن فى مطار إمفال بولاية شمال مانيبور، وجود معدن في تجويف الجسم.

وأخضعت السلطات، الرجل الهندى للتصوير بالأشعة السينية، وهو ما كشف عن وجود 4 كبسولات في المستقيم تحتوى على ما مجموعه أكثر من 900 جرام من عجينة الذهب، تقدر قيمتها بأكثر من 56 ألف دولار، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية.



الذهب

يأتى هذا فيما بلغ الطلب على الذهب ذروته فى الأشهر الأخيرة بالهند، بفعل موسم حفلات الزفاف والاستعدادات لأبرز المهرجانات الهندوسية التي تقام في أواخر الخريف.