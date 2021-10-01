اليوم السابع
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السجن مدى الحياة لشخص أحرق مسجدا وهاجم معبدا فى كاليفورنيا

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 09:42 ص
السجن مدى الحياة لشخص أحرق مسجدا وهاجم معبدا فى كاليفورنيا محكمة أمريكية ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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قضت محكمة أمريكية اليوم الخميس، بالسجن مدى الحياة دون إمكانية العفو المشروط على شاب اعترف بقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين فى إطلاق نار بمعبد يهودى فى كاليفورنيا، بعد نحو شهر من إضرامه النار عمدا فى مسجد قريب

واعترف جون إرنست، حسبما نقلت إذاعة "مونت كارلو" الدولية، بتهمة القتل وثلاث تهم بالشروع في القتل وتهمة حرق دار للعبادة عمدا، في اتفاق مع الادعاء العام المحلي جنبه احتمال مواجهة عقوبة الإعدام.

وعاقبته محكمة في سان دييجو بالسجن مدى الحياة بعد أقل من أسبوعين من اعترافه بالذنب في تهم اتحادية بارتكاب جرائم كراهية تتعلق بالهجومين اللذين وقعا في عام 2019.

كان إرنست قد فتح النار من بندقية على معبد يهودي شمالي سان دييجو في 27 أبريل 2019، وكان عمره آنذاك 19 عاما. وقُتلت امرأة تبلغ من العمر 60 عاما وأصيب ثلاثة أشخاص آخرون.

 


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