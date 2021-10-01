الريجيم اليابانى لعلاج السمنة والحصول على بشرة مشرقة.. إنفوجراف

يعد الريجيم اليابانى أحد الأنظمة الغذائية المتبعة لخسارة الوزن فى بلدان معينة، ويعتمد على بضعة خطوات تساعدك فى خسارة وزنك خلال وقت قياسى، ويطلق على هذا الريجيم أيضا حمية أوكيناوا اليابانية، نسبة لإحدى الجزر التى تقع فى جنوب غرب اليابان، والتى يتجاوز أعمار سكانها المائة عام، وبجانب رشاقة الجسم التى تمنحها تلك الحمية الغذائية فإنها أيضًا تمنحك بشرة مشرقة ونشاط بدنى.

ونستعرض فى الإنفوجراف التالى خطوات الريجيم اليابانى للتخلص من السمنة، طبقا لما ورد فى موقع Healthline.

1. يعتمد على الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات مع نسبة قليلة من البروتين، بخلاف الأنظمة الغذائية الأخرى.

2. يقوم على الخضراوات الصفراء والبرتقالية والخضراء مثل الجزر والليمون والخيار، لأنها تمدك بالطاقة اللازمة التى يحتاجها جسمك.

3. تجنب إضافة السكريات إلى الأطعمة والمشروبات إلا بحصة ضئيلة للغاية.

4. استبدال الأرز الأبيض بالبطاطا الحلوة فى وجباتك اليومية، نظرًا لأنها غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية مثل فيتامين أ وفيتامين سى والكالسيوم والبوتاسيوم.

5. تجنب تناول الألبان ومنتجاتها المختلفة لأنها غنية بالجلوتين الذى يؤدى إلى اضطرابات الجهاز الهضمى.

6. استبدال اللحوم بالأسماك المشوية وحبوب فول الصويا أو البطاطا.

7. تناول الفواكه على مدار اليوم مثل الكيوى والموز والمانجو لكن بحصص محددة.

8. تجنب تناول المأكولات المعلبة التى تزيد وزنك دون فائدة صحية.