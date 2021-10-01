الرقابة المالية توافق على إصدار أسهم تأسيس شركات جديدة بـ107.4 مليار جنيه فى 7 شهور

كتب هانى الحوتى

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال شهر يوليو الماضي، وبلغت 228 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 14.6 مليار جنيه، مقارنة بـ292 موافقة خلال شهر يوليو من عام 2020 بقيمة مصـدرة قدرها 18.2 مليار جنيه، ومن ثم شهدت عدد الإصدارات تراجعًا بنسبة 21.9%، وانخفضت قيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 19.8%.

ووزعت الموافقات بين 140 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 1.7 مليار جنيه خلال شهر يوليو لعام 2021 مقابل 217 موافقة بقيمة 2.4 مليار جنيه خلال شهر يوليو لعام 2020 بنسبة انخفاض 35.5% في عدد الموافقات، و 30.2% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات أسهم زيادة رأس المال 83 موافقة بقيمة 9.8 مليار جنيه خلال شهر يوليو عام 2021 مقارنة مع 73 موافقة بقيمة 5.2 مليار جنيه خلال شهر يوليو لعام 2020 بنسبة نمو 13.7% في عدد الموافقات ونمو بنسبة 87.1% بقيمة التأسيس.

وأضافت الهيئة، فى تقرير حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة من أول العام حتى يوليو عام 2021 بلغت 1814 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 107.4 مليار جنيه، مقارنة بـ1600 موافقة بقيمة مصـدرة قدرها 81.9 مليار جنيه، خلال الفترة الماثلة من العام الماضي، ومن ثم شهدت عدد الموافقات نموًا بنسبة 13.4%، ونموًا في قيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 31.2%.

ووزعت الموافقات بين 1084 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 21.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو لعام 2021 مقابل 1054 موافقة، بقيمة 26.7 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها لعام 2020 بنسبة نمو 2.8% في عدد الموافقات، وانخفاض بنسبة 21% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات أسهم زيادة رأس المال 720 موافقة بقيمة 79.2 مليار جنيه مقارنة مع 540 موافقة بقيمة 41.3 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 33.3% في عدد الموافقات و 91.6% بقيمة التأسيس.