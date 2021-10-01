الداخلية تسقط أخطر 3 عصابات تخصصوا في السرقة بالمحافظات

كتب محمود عبد الراضي

أسقطت الداخلية 3 عصابات تخصصت في السرقات، في حملات أمنية مكبرة بثلاث محافظات.

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة إصابة مزارع بطلق نارى وسرقة سيارة كرهاً عنه، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان بنها بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (مزارع، مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية - مصاب بكسر بالساق "إدعاء طلق نارى").

بسؤال شقيقه قرر أنه حال سيره رفقة المصاب بسيارة نقل قيادة المُصاب مُحملة برؤوس ماشية بطريق (منيا القمح/بنها) فوجئا بقيام 4 أشخاص يستقلون سيارة ملاكى أحدهم يحمل سلاح نارى (بندقية آلية) باعتراض طريقهما وإجبارهما على الترجل من السيارة ولدى مقاومة المجنى عليه لهم أطلق أحدهم عيار نارى فأحدث إصابته المشار إليها، واستولوا على السيارة ورؤوس الماشية.

على الفور، تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيل عصابى مكون من (6 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" – مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والقليوبية).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام تنسيقاً مع مديريتى أمن (القاهرة، القليوبية) وأمكن ضبطهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة حيث إتفقوا فيما بينهم على سرقة إحدى السيارات كرهاً عن قائديها وفى سبيل ذلك أعد أحدهم السلاح النارى وسيارة ملاكى وأرشدوا عن (2رأس ماشية "المُبلغ بسرقتهما"- البندقية الآلية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة - السيارة المُبلغ بسرقتها- السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتبين أنها "مُستأجرة").

وفي سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأسكندرية قيام (إثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية" ) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع .

عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (7) وقائع بدوائر أقسام (أول المنتزه - باب شرقى - الدخيلة - محرم بك) وأرشدا عن المسروقات (عدد 7 سيارات) .

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات إختلاق واقعة تعرض أحد الأشخاص للسرقة بالإكراه والإستيلاء منه على مبلغ مالى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوقرقاص بمديرية أمن المنيا من (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة المركز) بأنه حال قيادته سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أمام مدخل مدينة المنيا بدائرة المركز ، فوجئ بقيام (4 مجهولين) يستقلون سيارتين ربع نقل (أحدهم يحمل بندقية آلية وآخر يحمل فرد محلى وسلاح أبيض) وقيامهم بإستيقافه والتعدى عليه بالسلاح الأبيض وإحداث إصابته بجروح بالجسم والإستيلاء منه على مبلغ مالى سبق قيامه بتحصيله لحساب أحد الأشخاص (تاجر ماشية) ، ولاذوا بالهرب .

بالفحص تبين عدم صحة إدعائه وقرر بقيامه بالإتفاق مع كلاً من (نجل تاجر الماشية ، وشخص آخر "صديق المبُلغ") على إختلاق الواقعة وإقتسام المبلغ المالى فيما بينهم على أن يقوم أحدهما بالإحتفاظ بالمبلغ المالى بمسكن مؤقت بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية ، وحال وصول المُبلغ لمكان البلاغ قام بإحداث إصابته بنفسه بسلاح أبيض وقام بتسليم (أحد المتهمين ) المبلغ المالى للإحتفاظ به لديه لحين الإنتهاء من الإبلاغ عن الواقعة والذى بدوره قام بإستئجار سيارة ميكروباص والتوجه إلى مدينة العاشر من رمضان لإخفاء المبلغ وأرشد عن "سكين " كان يخفيها بالسيارة .

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتى أمن (الشرقية – المنيا) من ضبط (نجل تاجر الماشية- صديق المُبلغ) وبحوزتهما المبلغ المالى .