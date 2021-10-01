الخارجية الروسية: سنطرح مسألة تحالف "اوكوس" أمام وكالة الطاقة الذرية

موسكو /أ ش أ/

أعلن نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، أن بلاده تعتزم طرح مسألة انشاء تحالف "اوكوس" أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أن فكرة هذا التحالف تتعارض مع نظام منع انتشار الأسلحة النووية.

وقال ريابكوف - فى ختام المباحثات الروسية الأمريكية حول الاستقرار الاستراتيجى فى جنيف، بحسب وسائل إعلام روسية، :"سنطرح هذه القضية أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، لافتا إلى أن بلاده طلبت مؤخرا من الجانب الأمريكى تقديم إيضاحات بشأن هذا التحالف.

وأضاف ريابكوف: "أن موسكو لا تستطيع تجاهل نوايا لندن الهادفة لبناء قدرات نووية".