اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 أكتوبر 2021 12:44 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الخارجية الروسية: سنطرح مسألة تحالف "اوكوس" أمام وكالة الطاقة الذرية

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 12:00 ص
الخارجية الروسية: سنطرح مسألة تحالف "اوكوس" أمام وكالة الطاقة الذرية سيرجى ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسى
موسكو /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، أن بلاده تعتزم طرح مسألة انشاء تحالف "اوكوس" أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أن فكرة هذا التحالف تتعارض مع نظام منع انتشار الأسلحة النووية.

وقال ريابكوف - فى ختام المباحثات الروسية الأمريكية حول الاستقرار الاستراتيجى فى جنيف، بحسب وسائل إعلام روسية، :"سنطرح هذه القضية أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، لافتا إلى أن بلاده طلبت مؤخرا من الجانب الأمريكى تقديم إيضاحات بشأن هذا التحالف.

وأضاف ريابكوف: "أن موسكو لا تستطيع تجاهل نوايا لندن الهادفة لبناء قدرات نووية".

 


الخارجية الروسية

روسيا

أخبار روسيا

تحالف اوكوس

وكالة الطاقة الذرية

موسكو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة