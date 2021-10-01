الحماية المدنية بالجيزة تواصل تبريد حريق منطقة الزرايب بالبراجيل.. صور

كتب علاء رضوان

يواصل رجال الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، ظهر اليوم الجمعة، عمليات تبريد موقع حريق "منطقة الزرايب" بالبراجيل الذي اندلع مساء أمس الخميس، واستمر لمدة 10 ساعات متواصلة دون أى إصابات.

وتقوم قوات الحماية المدنية بتبريد أرضية موقع الحريق، وإخراج المحتويات الورقية والمواد القابلة الاشتعال، وذلك منعاً لعودة الاشتعال مرة أخرى، وذلك بعد أن نجحت فى السيطرة على الحريق الهائل رغم تكرار اشتعال النيران أكثر من مرة، حيث تم الدفع بـ 15 سيارة إطفاء بموقع الحادث، إلا أنها لم تكفى عمليات الإطفاء، فكانت تعود لملئ المياه وتعوده مرة أخرى لموقع الحادث حوالى 45 مرة حتى أصبح عدد مرات الملئ 50 عربة إطفاء.

وتواصل الجهات المعنية التحقيق في الواقعة للوصول إلى السبب الحقيقى وراء الحريق، حيث كشفت التحقيقات الأولية أنه ليست هناك أي شبهة جنائية للحريق الذي اشتعل منذ أمس في الثامنة مساء حتى السادسة صباح اليوم الجمعة، بعد أن فشل أهالي المنطقة في إخماد النيران التى كادت أن تصل إلى المناطق الزراعية، ومن ثم منازل الأهالى الموجودة خلف الزراعات، ولكن قوات الحماية المدنية أنقذت الموقف.

من جانبه، قال "شنودة صبحى"، أحد تجار الخردة بالمنطقة، أن الحريق أدى إلى تعرضهم لخسائر كبيرة، بسبب تجارة الخردة والمخلفات والقمامة، حيث تعتبر تلك المنطقة من أكثر المناطق رواجاَ في تجارة الخردة - واصفا إياها بـ"بيزنس الخردة" – وليست منطقة عشوائية ليس لها قيمة كما يظن البعض أو يطلق عليها آخرين.

وبحسب "صبحى" فالحريق اندلع في كمية صغيرة من القمامة، وسرعان ما اشتعلت النيران بشكل ضخم في المكان بفضل سرعة الرياح والتهم كميات كبيرة من القمامة وزجاجات المياه وأنابيب الغاز التى كانت في موقع الحريق.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة قد تلقت بلاغًا من الأهالى يفيد بنشوب حريق هائل بمنطقة الزرايب بدائرة مركز شرطة أوسيم، وعلى الفور أمر اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بالدفع بـ6 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين نشوب حريق فى كمية من المخلفات بقرية البراجيل، وتحاول الحماية المدنية السيطرة على الحريق، وفرضت قوات الحماية المدنية بالجيزة كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع امتدادها وجارى عملية إخماد حريق.