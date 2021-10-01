اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 أكتوبر 2021 03:57 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الجيش اليمنى يكبد مليشيا الحوثى خسائر فى مأرب

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 03:00 ص
الجيش اليمنى يكبد مليشيا الحوثى خسائر فى مأرب الجيش اليمنى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أعلن الجيش اليمني اليوم الخميس أنه كبد مليشيا الحوثي التابعة لإيران خسائر فادحة في الأرواح والمعدات في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.
 
وذكر الموقع الرسمي للقوات المسلحة اليمنية "سبتمبر نت" أن مدفعية الجيش اليمني استهدفت تحركات وتجمعات للمليشيا ونجحت في إصابة وتدمير مدرعتين وناقلتي جند، نتج عنها مصرع جميع من كانوا على متنها.
 
كما شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية عدة غارات جوية ناجحة استهدفت مواقع وتعزيزات للمليشيات نتج عنها تدمير وإحراق مدرعات وآليات قتالية ومصرع العشرات من عناصر المليشيات.
 

اليمن

الجيش اليمنى

الحوثيين

اخبار اليمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة