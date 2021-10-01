الجيش اليمنى يكبد مليشيا الحوثى خسائر فى مأرب

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أعلن الجيش اليمني اليوم الخميس أنه كبد مليشيا الحوثي التابعة لإيران خسائر فادحة في الأرواح والمعدات في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.

وذكر الموقع الرسمي للقوات المسلحة اليمنية "سبتمبر نت" أن مدفعية الجيش اليمني استهدفت تحركات وتجمعات للمليشيا ونجحت في إصابة وتدمير مدرعتين وناقلتي جند، نتج عنها مصرع جميع من كانوا على متنها.

كما شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية عدة غارات جوية ناجحة استهدفت مواقع وتعزيزات للمليشيات نتج عنها تدمير وإحراق مدرعات وآليات قتالية ومصرع العشرات من عناصر المليشيات.