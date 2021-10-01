الجيش اللبنانى يتهم دورية اسرائيلية بخطف راعي ماشية بشبعا

أ.ش.أ

أكد الجيش اللبنانى، أن دورية تابعة للجيش الإسرائيلى قامت بخطف راع لقطيع من الماشية يدعى محمد عماد عطوى فى محلة جبل السدانة بشبعا.

وأضاف الجيش اللبناني، فى بيان اليوم، أنه يتابع الموضوع بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان (اليونيفيل).

وأضاف بيان الجيش اللبنانى أنه "تتم متابعة الموضوع بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان".

وكانت وسائل إعلام لبنانية أفادت بأن قوات إسرائيلية اختطفت عصر اليوم الراعى اللبنانى م. ع. ع من بلدة شبعا، فى محيط جبل سدانة، واقتادته إلى داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة.

من جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى أفيخاى أدرعى إن ستطلاعات الجيش رصدت راعى أغنام لبنانياً "يجتاز الخط الأزرق إلى داخل الأراضى الإسرائيلية فى منطقة جبل روس".

وأوضح الجيش الإسرائيلى "اعتقلت قواتنا المشتبه فيه ونقلته للتحقيق لدى قوات الأمن".