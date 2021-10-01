الجيش العراقى يقتل 8 عناصر من تنظيم داعش بمحافظة كركوك

كتب وكالات

أعلن اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، الجمعة، مقتل 8 من عناصر "داعش" فى محافظة كركوك، بعد أن تمكنت وحدات استخبارات الجهاز من رصد خط سيرهم وجمع المعلومات الكافية عنهم، فى إطار استمرار جهاز مكافحة الإرهاب فى ملاحقة "بقايا فلول داعـش فى المُحافظات العراقية".

وقال فى بيان، بحسب "الشرق بلومبرج"، إنه تم التنسيق مع القوات الجوية العراقية والتى وجهت ضربة دقيقة داخل الوكر الذين يتواجدون به ما أدى إلى مقتلهم جميعاً.

ويوم الثلاثاء الماضى، أعلنت قيادة عمليات الجيش العراقى فى ديالى أن قوات الجيش، تمكنت من تدمير 6 مقرات لفلول تنظيم (داعش) الإرهابي، والاشتباك مع عناصره، وإبعاد خطر فلول العصابات الإرهابية عن جبال حمرين بمحافظة ديالي.

وأوضحت قيادة العمليات - حسبما أفادت قناة (الإخبارية) العراقية اليوم الثلاثاء - أن العملية الأمنية، التى انطلقت اليوم، شملت تفتيش وتأمين جبل حمرين شمال شرق ناحية العظيم وتحديدا فى معسكر عائشة، الذى يتخذ منه الإرهابيون مأوى وملاذا آمنا لهم، مستفيدين من وعورة المنطقة الجبلية وتضاريسها المعقدة.

وأوضحت القيادة أن طيران الجيش العراقى قدم إسنادا رائعا للقوات الأمنية.