التنمية المحلية: تنفيذ الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ فى 5 محافظات تجريبيا

كتب على عبد الرحمن

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن شبكة السلامة العامة والتى تعد نقلة نوعية فى تحقيق التنسيق التام والسريع بين كافة الجهات المعنية لسرعة تقديم خدمات الطوارئ والمرافق واحتواء الأزمات وإدارتها بكفاءة تامة وعالية في أقل وقت ممكن تنفذ بصفة تجريبية في محافظة بورسعيد وسيتم تنفيذها تجريبياً خلال الفترة المقبلة في محافظات الاسماعيلية والسويس والأقصر وجنوب سيناء تمهيداً لتعميمها في جميع المحافظات.

وأشار شعرواى، فى بيان، إلى أن تنفيذ هذه الشبكة يأتي فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكون الشبكة علي أتم استعداد لإدارة تقديم خدمات الطوارئ والمرافق والسيطرة على أي أزمة موجودة في المحافظات المصرية، لافتاً إلي اشتراك الوزارة مع وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات والصحة والبترول والهيئة الوطنيه للاعلام و الكهرباء في تنفيذ الشبكة علي مستوي الجمهورية.

وأوضح أن المشروع القومي للشبكة الوطنية الموحدة هي شبكة محمول لا سلكية حكومية وطنية تعمل بتكنولوجيا الجيل الرابع ومنفصلة عن شبكة الانترنت وكل شبكات المحمول الاخرى، وانشئت طبقاً للمعايير العلمية وبأيد مصرية، وتوفر خدمات الاتصال الحديثة المعنية بخدمات الطوارئ والمرافق الحيوية والربط بين الخدمات الحكومية المختلفة لتحقيق السرعة في الاستجابة بين الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وبين غرف عمليات الجهات المعنية لخدمة المواطنين والسائحين علي السواء، كما أن المشروع الجديد يعمل علي اتاحة البيانات والإجراءات الحديثة مع ابراز دور التطبيقات الحديثة في دعم وإتخاذ القرار.

وقال أن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تستوعب جميع الجهات المعنية بالمحافظات، وتحقق التعاون والتكامل بينهم لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ من خلال إنشاء مركز السيطرة الموحد لخدمات الطوارئ والسلامة العامة للمحافظة بإتصال المواطن برقم خدمات الطوارئ الموحد، مشيرا إلي أنه سيتم تحديد مكان القائم بالبلاغ اليا والوصول لمكان الحادث خلال دقائق معدودة، وتشمل الشبكة منظومة موزع مهام اللاسلكي، ونظام المؤتمرات اللاسلكية المرئية، ومنظومة المراقبة الذكية اللاسلكية، ومنظومة متلقي البلاغات المميكنة، ومنظومة التقييم المبدئي للمريض داخل سيارات الاسعاف، ومنظومة القرارات الحيوية للمصابين، ومنظومة تحديد مكان المتصل آلياً برقم خدمات الطوارئ، مؤكداً أنه من خلال الشبكة الوطنية لخدمة الطوارئ والسلامة العامة أصبح البلاغ مميكن يتحول من مركز القيادة والسيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظة إلي غرف العمليات التخصصية للجهات .

وأضاف أن المشروع القومي للشبكة الموحدة يساهم في الحفاظ علي خصوصية بيانات الدولة المصرية، وسرعة احتواء الطوارئ والكوارث والأزمات، وسرعة رد الفعل، كما يدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، كما يهدف المشروع الي ترشيد الأعباء المالية، ودعم تدفق الاستثمارات والقطاع السياحي، وخفض معدلات الجريمة، وتقليص زمن الاستجابة للحدث وسرعة التعامل مع الحوادث والكوارث وحتي الوصول للمعدلات العالمية، مؤكداً أن المشروع يتضمن تجهيز غرف عمليات الجهات المعنية لتحقيق السرعة في الاستجابة بين الشبكة الوطنية وبين غرف عمليات الجهات المعنية .