اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 أكتوبر 2021 10:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

البنتاجون يعلن استئناف رحلات الإجلاء من أفغانستان الأسبوع المقبل

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 09:15 م
البنتاجون يعلن استئناف رحلات الإجلاء من أفغانستان الأسبوع المقبل مطار أفغانستان -أرشيفية
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن قائد القيادة الشمالية الأمريكية، إن جيش بلاده سيستأنف الأسبوع المقبل الرحلات الجوية التى تقل الأفغان الذين تم إجلاؤهم إلى الولايات المتحدة بعد توقف دام ثلاثة أسابيع لإعطاء لقاح الحصبة.

 

وقال الجنرال جلين فانهيرك للصحفيين في البنتاجون: "أتوقع أن تبدأ الرحلات الجوية في المستقبل القريب جدًا من المحتمل أن نرى شيئًا في الأسبوع المقبل" بسبب متطلبات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها والتي تقضي بأن ينتظر الأشخاص الذين تم إجلاؤهم 21 يومًا بعد التطعيم حتى يصبح ساري المفعول.

 

ويذكر أن إدارة بايدن أوقفت في وقت سابق من هذا الشهر رحلات الأفغان الذين تم إجلاؤهم إلى الولايات المتحدة بعد رصد حالات إصابة بالحصبة، مما ترك الآلاف ينتظرون في قواعد بالخارج، وكانت هناك 24 حالة إصابة بالحصبة، بما في ذلك 12 حالة لا تزال نشطة.

 

وقال فانهيرك أنه سيتم تطعيم 100 بالمائة من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم ضد الحصبة وحوالي 84 بالمائة سيتم تطعيمهم جزئيًا على الأقل ضد فيروس كورونا، وقال أيضًا إن هناك "أكثر بقليل" من 14000 أفغاني يقيمون في مواقع في الخارج، ومن المتوقع أن يأتوا إلى الولايات المتحدة.

 

وأشار فانهيرك إلى أن جميع الأفغان الذين تم إجلاؤهم البالغ عددهم 53000 فرد منتشرين بين ثماني قواعد عسكرية في الولايات المتحدة، تلقوا التطعيمات المطلوبة، بما في ذلك التطعيمات ضد COVID-19.

 

ووفقا للتقرير، أكمل أكثر من 4000 من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بقليل عمليات الفحص الطبي وغيرها في القواعد الأمريكية وتم السماح لهم بالمغادرة ، في حين تم بالفعل فحص 2400 شخص وغادروا.


الولايات المتحدة

أفغانستان

الجيش الأمريكي

البنتاجون

اخبار أمريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الجيش الأمريكى يحقق فى انتحار 3 جنود أحدهم عائد من أفغانستان

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 06:19 م

رئيس الأركان الأمريكى يقر بخسارة الحرب فى أفغانستان

الخميس، 30 سبتمبر 2021 09:16 ص

وصول أول شحنة مساعدات إنسانية من الصين إلى أفغانستان

الخميس، 30 سبتمبر 2021 08:41 ص

قادة البنتاجون يكشفون كيف خططوا لسحب القوات الأمريكية.. مارك ميلى: الحرب فى أفغانستان وصلت إلى طريق مسدود منذ حوالى 5 سنوات.. ولم نتوقع انهيار حكومة كابول بهذه السرعة.. و4 اجتماعات مشتركة لوضع "بروفات" الإجلاء

الخميس، 30 سبتمبر 2021 01:25 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة