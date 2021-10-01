اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 أكتوبر 2021 02:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

البريد يصدر طابعا تذكاريا بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصرى

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 01:26 م
البريد يصدر طابعا تذكاريا بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصرى طابع يوم القضاء المصري
كتبت هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت الهيئةُ القوميةُ للبريد، طابعَا بريديا تذكاريًّا بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري الذي يقام في الأول من أكتوبر من كل عام؛ وذلك بهدف المشاركة في الاحتفال بيوم القضاء المصري.
 
ومن جانبه قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: إن القضاء المصري نموذج يُحتذى به في تحقيق العدالة وتقديم الخدمات القضائية والقانونية للمواطنين، ويحتل مكانة رفيعة في وجدان المصريين، مشيرًا إلى أن تحقيق العدالة هي الغاية الإنسانية الأسمى التى تفوق وتسبق أيَّ إنجاز أو تقدم آخر فى المجتمع؛ لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بإصدار طابع بريد تذكاري بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري لتوثيق هذا الحدث الهام.
 
وأضاف "فاروق"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن الطوابع التذكارية توثق تاريخ الأمم على مر العصور؛ لذلك يحرص البريد المصري دائمًا على إصدار الطوابع التذكارية في الأحداث والمناسبات الهامة لتخليد تلك الأحداث المهمة في تاريخ الوطن.
 
وجدير بالذكر أن مقاس الطابع (5سم في 6 سم) مؤمن ضد التزييف متعدد الألوان أوفست وقيمته ٥ جنيهات ومزود بتقنية ال QR Code بهدف خلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه الطوابع تمكنهم من اكتساب المعرفة اللازمة حول هذه المناسبة بطريقة مبتكرة وجذابة.

طابع

البريد المصري

طابع تذكاري

يوم القضاء المصري

طابع يوم القضاء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البريد يصدر طابع بريد تذكارى بمناسبة "يوم الشباب الدولي"

الخميس، 12 أغسطس 2021 10:33 ص

تعرف على أغلى طابع بريد فى العالم قبل عودته إلى وطنه بريطانيا.. صور

السبت، 17 يوليه 2021 11:00 م

وزير المالية: مجمع الوثائق المؤمنة يوفر على الدولة 6 مليارات طابع بريدى

الأربعاء، 07 أبريل 2021 10:50 ص

إصدار طوابع بريد تذكارية توثيقا لحدث نقل موكب المومياوات الملكية.. وزير الاتصالات: استخدام تكنولوجيا عالمية بتقنية QR Code لأول مرة فى طوابع البريد المصرى.. ووزير السياحة: الحدث سيكون محط أنظار العالم.. صور

الخميس، 01 أبريل 2021 09:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة