البرهان يؤكد التزام وحرص القوات المسلحة السودانية على حماية الفترة الانتقالية

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شدد رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، على التزام وحرص القوات المسلحة على حماية الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطى بالسودان من أى معوق خلال هذه الفترة.

وأشاد البرهان، خلال لقائه اليوم الخميس مع وفد أمريكى برئاسة جيفرى فيلتمان المبعوث الأمريكى الخاص للقرن الأفريقي، بالعلاقات الثنائية المتطورة بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية ودعمها المتواصل لعملية الانتقال السياسى بالسودان.

وأعرب عن أمله فى استمرار الدعم الأمريكى لحكومة الفترة الانتقالية، مؤكدا أهمية إشراك القوى السياسية المؤمنة بالتحول الديمقراطى فى العملية السياسية فى الفترة الانتقالية، وصولا إلى انتخابات حرة نزيهة تأتى بحكومة مدنية تمثل كل الشعب السوداني.

من جانبه، أثنى المبعوث الأمريكى على الجهود الكبيرة التى ظل يقوم بها المكون العسكرى لحماية عملية الإنتقال السياسى بالسودان والعمل الذى قامت به لافشال المحاولة الانقلابية التى حدثت مؤخرا.

وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل دعمها للحكومة الانتقالية والشعب السودانى إلى حين الوصول لانتخابات حرة ونزيهة وتكوين الحكومة المدنية التى يرتضيها الشعب السوداني.

وقد أكد الجانبان أهمية التعاون بين المكونين المدنى والعسكرى فى هذه المرحلة ومشاركة القوى السياسية التى ساهمت فى عملية الانتقال السياسى بالسودان.