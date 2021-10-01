البرتغال: 749 إصابة جديدة بـ"كورونا" و7 وفيات فى 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في البرتغال،الخميس، تسجيل 749 إصابة جديدة بفيروس"كورونا" المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى مليون و69 ألفًا و 279 مُصابًا على مستوى البلاد.
وذكرت المديرية العامة للصحة البرتغالية، في بيان نقلته صحيفة "ذا بورتوجال نيوز"، أن حصيلة الوفيات في البلاد ارتفعت إلى 17 ألفًا و 975 حالة وفاة عقب تسجيل 7 وفيات جديدة على مدار أمس.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تخضع للرعاية الصحية في المستشفيات بلغ الآن 366 حالة على مستوى البرتغال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة