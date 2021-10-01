البرتغال: 749 إصابة جديدة بـ"كورونا" و7 وفيات فى 24 ساعة

أ ش أ

أعلنت السلطات الصحية في البرتغال،الخميس، تسجيل 749 إصابة جديدة بفيروس"كورونا" المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى مليون و69 ألفًا و 279 مُصابًا على مستوى البلاد.

وذكرت المديرية العامة للصحة البرتغالية، في بيان نقلته صحيفة "ذا بورتوجال نيوز"، أن حصيلة الوفيات في البلاد ارتفعت إلى 17 ألفًا و 975 حالة وفاة عقب تسجيل 7 وفيات جديدة على مدار أمس.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تخضع للرعاية الصحية في المستشفيات بلغ الآن 366 حالة على مستوى البرتغال.