اليوم السابع
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الجمعة، 01 أكتوبر 2021 02:36 م
أكرم القصاص
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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين في الضفة الغربية

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 02:12 م
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين في الضفة الغربية مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي
أ ش أ

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، 9 فلسطينيين من مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.
 
وقالت مصادر أمنية في محافظة الخليل جنوب الضفة إن الاحتلال اعتقل أحمد فرج نصار في ضاحية الرامة، وأحمد خضر الحروب من قرية دير سامت، عقب اقتحام منزليهما والعبث بمحتوياتهما.
 
وفي جنين بشمال الضفة، اعتقل الاحتلال خمسة شبان من بلدة قباطية وهم: موسى عبد اللطيف أبو الرب، ومهند حسن عمر أبو الرب، ومحمد خالد نجيب أبو الرب، وحسن ربيع لوباني، وخليل يوسف أبو الرب، وجميعهم في العشرينيات من العمر، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.
 
واعتقلت قوات الاحتلال الطفل صهيب أبو ناب (13 عاما)، خلال توجهه لأداء الصلاة بالمسجد الأقصى، عقب الاعتداء عليه بالضرب والدفع، ما أدى إلى إصابته برضوض وخدوش، كما اعتقلت الشاب أنس عبد الفتاح من مدينة نابلس، على إحدى بوابات الأقصى أثناء محاولته الدخول لأداء الصلاة
 

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فلسطين

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اسرائيل

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