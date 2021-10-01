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الإسكان: بدء تسليم أراضى الإسكان المميز للحاجزين الأحد المقبل

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 08:15 ص
الإسكان: بدء تسليم أراضى الإسكان المميز للحاجزين الأحد المقبل أراضى - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن

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يبدأ جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، يوم الأحد المقبل وحتى الخميس الموافق 4/11/2021، في تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز للفائزين بها بالمجاورة الثالثة بمنطقة شمال المطار، بمدينة أكتوبر الجديدة، مشيراً إلى أنه على العملاء الفائزين بقطع أراضٍ التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع الحى الـ12 بمدينة 6 أكتوبر، لإنهاء الإجراءات ومراجعة جهاز المدينة للاستلام.

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضى من 1 : 43، يوم الأحد 3/10/2021، والقطع من 44 : 80، يوم الإثنين 4/10/2021، والقطع من 81 : 119، يوم الثلاثاء 5/10/2021، والقطع من 120 : 152، يوم الأربعاء 6/10/2021، والقطع من 153 : 193، يوم الأحد 10/10/2021، والقطع من 194 : 225، يوم الإثنين 11/10/2021، والقطع من 226 : 251، يوم الثلاثاء 12/10/2021، والقطع من 252 : 276، يوم الأربعاء 13/10/2021، والقطع من 277 : 313، يوم الخميس 14/10/2021.

وأضاف رئيس الجهاز أنه سيتم تسليم القطع من 314 : 342، يوم الأحد 17/10/2021، والقطع من 343 : 382، يوم الإثنين 18/10/2021، والقطع من 383 : 415، يوم الثلاثاء 19/10/2021، والقطع من 416 : 448، يوم الأربعاء 20/10/2021، والقطع من 449 : 473، يوم الأحد 24/10/2021، والقطع من 474 : 508، يوم الإثنين 25/10/2021، والقطع من 509 : 538، يوم الثلاثاء 26/10/2021، والقطع من 539 : 569، يوم الأربعاء 27/10/2021، والقطع من 570 : 610، يوم الخميس 28/10/2021، والقطع من  611 : 638، يوم الأحد 31/10/2021، وتخصيص الأيام من الإثنين 1/11/2021، وحتى الخميس 4/11/2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.


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