اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 أكتوبر 2021 06:33 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

افتتاح مسجدى "عمر بن الخطاب والمصطفى" اليوم فى مدينة الطود بالأقصر

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 05:00 ص
افتتاح مسجدى "عمر بن الخطاب والمصطفى" اليوم فى مدينة الطود بالأقصر التجهيز لإفتتاح مسجدين جديدين فى مدينة الطود
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أنهت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر بقيادة الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل الوزارة، التجهيزات لإفتتاح مسجدين جديدين فى مدينة الطود شرق محافظة الأقصر، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامي.

ويقول الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود وكيل وزاره الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن تشرف مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة الموافق 2021/10/1، بإفتتاح مسجدين جديدين من المساجد التى تم الانتهاء من بنائها وتشييدها وهى كالاتى:- (مسجد عمر بن الخطاب بنجع الضمان بمركز ومدينة الطود ومسجد المصطفى بنجع العبور  بمركز ومدينة الطود)، وذلك بحضور قيادات الدعوة بالمديريه وإدارة أوقاف الطود.

وكانت قد تسلمت مديرية أوقاف الأقصر، فى منتصف الشهر الجاري الدفعة الثامنة من الدفعات المخصصة من قبل الوزارة للمديرية من لحوم صكوك الأضاحي لهذا العام 1443 هـ/ 2021م، وقدرها 4 طن، وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة، وذلك فى إطار من الود والحب والاحترام والاهتمام الذي توليه الدولة بكافة مؤسساتها لهذه الأسر، وتحت إشراف كامل من جميع الجهات ذات الاختصاص بالوزارة والمديرية والمحافظه، وبهذا تكون مديرية أوقاف الأقصر قد استقبلت عدد 32 طن من لحوم صكوك الأضاحى، وذلك لتوزيع هذه اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية، وقد تم الإستلام والتوزيع بحضور صاحب الفضيلة الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير المديرية، والمفتش العام بالوزارة، والشيخ صلاح نور عبد العال وكيل المديرية، والشيخ أحمد أمين أحمد رئيس قسم المساجد بالمديرية.

 التجهيز لإفتتاح مسجدين جديدين فى مدينة الطود

التجهيز لإفتتاح مسجدين جديدين فى مدينة الطود

أوقاف الأقصر تستعد لإفتتاح مسجدين جديدين فى مدينة الطود
أوقاف الأقصر تستعد لإفتتاح مسجدين جديدين فى مدينة الطود

 


الاقصر

اوقاف الاقصر

مساجد جديدة بالاقصر

اخبار اليوم

افتتاح مساجد بالاقصر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة