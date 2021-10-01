افتتاح مسجدى "عمر بن الخطاب والمصطفى" اليوم فى مدينة الطود بالأقصر

ويقول الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود وكيل وزاره الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن تشرف مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة الموافق 2021/10/1، بإفتتاح مسجدين جديدين من المساجد التى تم الانتهاء من بنائها وتشييدها وهى كالاتى:- (مسجد عمر بن الخطاب بنجع الضمان بمركز ومدينة الطود ومسجد المصطفى بنجع العبور بمركز ومدينة الطود)، وذلك بحضور قيادات الدعوة بالمديريه وإدارة أوقاف الطود.

وكانت قد تسلمت مديرية أوقاف الأقصر، فى منتصف الشهر الجاري الدفعة الثامنة من الدفعات المخصصة من قبل الوزارة للمديرية من لحوم صكوك الأضاحي لهذا العام 1443 هـ/ 2021م، وقدرها 4 طن، وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة، وذلك فى إطار من الود والحب والاحترام والاهتمام الذي توليه الدولة بكافة مؤسساتها لهذه الأسر، وتحت إشراف كامل من جميع الجهات ذات الاختصاص بالوزارة والمديرية والمحافظه، وبهذا تكون مديرية أوقاف الأقصر قد استقبلت عدد 32 طن من لحوم صكوك الأضاحى، وذلك لتوزيع هذه اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية، وقد تم الإستلام والتوزيع بحضور صاحب الفضيلة الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير المديرية، والمفتش العام بالوزارة، والشيخ صلاح نور عبد العال وكيل المديرية، والشيخ أحمد أمين أحمد رئيس قسم المساجد بالمديرية.

التجهيز لإفتتاح مسجدين جديدين فى مدينة الطود