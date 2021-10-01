إقبال كبير من الزائرين على الجناح المصرى فى اليوم الأول لـ"إكسبو دبى"

كتب إسلام سعيد

شهد الجناح المصرى المشارك فى فعاليات إكسبو 2020 بدبى إقبال كبير من الزائرين، وذلك خلال اليوم الأول لبدء الفعاليات، حيث شهدت إمارة دبى افتتاحاً مبهرا مساء أمس للإعلان عن بدء فعاليات "إكسبو" والتى تستمر لمدة 6 أشهر بمشاركة 192 دولة.

وتشارك مصر فى هذا المحفل الدولى بجناح متميز يعكس ثقلها ومكاناتها على المستويين الإقليمي والعالمي، وتستهدف أن يكون الجناح المصرى من أبرز وأهم الأجنحة ذات الإقبال الكبير فى الأكسبو، وذلك بفضل ما تتمتع به مصر بحضارة عريقة ومكانة راسخة فى المنطقة، إلى جانب التركيز على مصر المستقبل وأهم الفرص المتاحة أمام المستثمرين في كافة القطاعات .

هذا ومن المقرر أن يتم عقد 116 فعالية داخل الجناح المصرى، تتضمن ورش عمل ولقاءات نقاشية ولقاءات أعمال وصالونات ثقافية، إلى جانب 9 معارض متخصصة بمجالات الآثار والتعليم والاستثمار العقارى ومعرض تراثنا، فضلاً عن الفعاليات الترفيهية والثقافية.

وتشمل الفعاليات عدد من الموضوعات الخاصة بالمدن والتطوير العمراني، السياحة، التنمية المستدامة، الصحة، الزراعة، تحسين مستوى المعيشة، المرأة، الشباب.