إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 5 أشخاص، اليوم الجمعة، فى حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة ميكروباص على طريق القاهرة - أسيوط الزراعي بدائري قرية سدس جنوب محافظة بني سويف.

تلقي اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجة بخارية بدائري قرية سدس بمركز ببا والذي وجه بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ونقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف كلا من: مصطفى محمد علي 25 سنة، مصابا باشتباه كسر بالذراع الأيمن، سيد ربيع سيد 25 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، محمد ربيع الجمال 18 سنة، مصابا بكدمات وسحجات بالجسم، محمد نادي عبد الرحمن 19 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج وهاني شعبان محمد 19 سنة، مصابا جروح وسحجات بالجسم، جميعهم مقيمين بمركز الفشن. إلى قسم الاستقبال بمستشفى ببا المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة فى بنى سويف.