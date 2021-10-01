إزالة 658 تعديا على أراضى الدولة بالدقهلية.. و130 حالة بالشرقية

المحافظات - مرام محمد – إيمان مهنى

استمرت أعمال حملات الموجة 18 لإزالة التعديات علي أراضي الدولة وعلى جانبي نهر النيل بنطاق محافظة الدقهلية.

وأوضح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه تم تنفيذ إزالة عدد 30 حالة تعدي بالمباني بمساحة 1247 م2 بمراكز تمي الامديد وشربين وحي شرق المنصورة تابعة لولاية النيل والصرف وبهذا تصل حالات الإزالة للتعدي بالمباني عدد 584 حالة بمساحة 39953 م2 وعدد حالات الإزالة للتعدي بالزراعة 74 حالة بمساحة 18س 30 فدان، وبذلك يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم إزالتها علي مستوي المراكز والمدن والأحياء والقري بنطاق المحافظة 658 حالة تعدي منذ بدء حملات الموجة المشار إليها بالدقهلية.

وأشار الدكتور أيمن مختار، إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع يوميا أعمال التنفيذ للعمل علي تذليل المعوقات أولا بأول حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وقال محافظ الدقهلية، إن الحملات يتم تنفيذها من خلال التنسيق الكامل مع مديرية أمن الدقهلية وكافة القطاعات التنفيذية صاحبة الولاية وتشمل السكة الحديد والصرف والرى والنيل والأوقاف وغيرها لتحقق الحملات أهدافها المرجوة.

وكلف المحافظ رؤساء المدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدي جديدة بعد انتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل، مؤكدا على أهمية إعداد التقارير الدورية لموقف الإزالات خلال الموجة المشار اليها من خلال الادارة العامة للأملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا بأول لوزارة التنمية المحلية ومنها الى اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

وفى الشرقية، تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء تنفيذ أعمال ازاله التعديات على أراضي أملاك الدولة، لاسترداد حق الدولة والشعب خلال الموجه الـ 18 تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد اراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

وأوضح المحافظ أن المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزاله 121 حالة تعدي بالبناء المخالف بمساحه 28 ألف و911 متر و9 حالات تعدي بالبناء المخالف علي الارض الزراعية بمساحه 48 فدان و19 قيراط و 3 سهم بمراكز ( بلبيس - منيا القمح - كفر صقر - فاقوس - أولاد صقر - ههيا - أبو كبير- ديرب نجم - الحسينية ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد المحافظ استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في ازاله تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.