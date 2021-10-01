اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 أكتوبر 2021 12:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة 603 حالات تعد على أملاك الدولة وأراضى زراعية فى بنى سويف

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 11:10 ص
إزالة 603 حالات تعد على أملاك الدولة وأراضى زراعية فى بنى سويف إزالة تعديات
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، أنه تم إزالة 25 حالة تعد بقرية الحيبة مركز، ليصل إجمالى ما تم تنفيذه من إزالات إلى 603حالة تعد منذ بدء الموجة الـ18، فيما تتواصل الحملات طبقاً للجدول الزمنى المعد ويستهدف إزالة التعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية ومواجهة البناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة، بشأن سير العمل  فى حملات الموجة الثامنة عشر لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية،والتى بدأت "13 سبتمبر الماضي" ويتم تنفيذها على 3 مراحل خلال أشهر (سبتمبر،أكتوبر  ونوفمبر)، فى إطار الحملات المكثفة التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة ،وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كل صور التعديات على أراضى أملاك الدولة، تنفيذا  لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإستكمال الجهود نحو استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة.

وأشار المحافظ إلى أهمية استثمار موجات حملات الإزالة التى تطلقها الحكومة لتحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضى المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة، مؤكدا على أهمية أن تكون الأولوية فى تنفيذ الإزالات للتعديات الصارخة وذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدى التى تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، خاصة وأن ملف مواجهة التعديات يأتى فى مقدمة أولويات الجهاز التنفيذى بالمحافظة.

 

 


ازاله تعديات

محافظه بنى سويف

الاراضى الزراعيه

املاك الدوله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إزالة 544 حالة خلال تنفيذ الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

الخميس، 30 سبتمبر 2021 08:42 م

رئيس الوزراء يترأس اجتماع المحافظين.. ويؤكد ضرورة متابعة موقف تلقى لقاحات كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية.. التشديد على الاستعداد لمواجهة تقلبات الأحوال الجوية.. ولجنة بكل محافظة لمتابعة موقف إزالة التعديات

الخميس، 30 سبتمبر 2021 06:06 م

رئيس الوزراء: لجنة بكل محافظة لمتابعة موقف إزالة التعديات

الخميس، 30 سبتمبر 2021 05:55 م

إزالة تعدى شخص على منافع الري في أسيوط

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 03:03 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة