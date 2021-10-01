إزالة 6 حالات تعد على الأرصفة والطريق العام بمدينة أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، حملات مكبرة صباحية ومسائية استهدفت السوق السياحى والأسواق المجاورة، قادها اللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، واللواء أشرف حمدى نائب مدير أمن أسوان، وأيضاً اللواء معتز عبد الرحمن مساعد مدير الأمن.

ونجحت جهود الحملة في إزالة 6 حالات تعدى على الأرصفة والطريق العام عبارة عن بروز وفاترين عرض تابعة لمحلات متنوعة مما أدى إلى عرقلة إستكمال أعمال التطوير والتجميل الجارية بالسوق السياحى القديم من خلال تركيب المظلات الخشبية وغيرها ، وخاصة أنه تم تحرير محاضر مخالفة للمتعدين لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأشرف على الحملة العميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة أسوان وبمشاركة ضباط وأفراد شرطة المرافق بقيادة العقيد محمد الجندى ، وأيضاً علاوة على نواب رئيس المدينة لأحياء غرب وجنوب وشئون القرى والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالسيارات والمعدات المتنوعة.