إزالة 33 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بالغربية

الغربية عادل ضرة

تابع اللواء محمد عبد الوهاب السعدنى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والشرطية وهندسة صرف بحري زفتي تحت إشراف سعد نصر نائب رئيس المدينة.

جاء ذلك فى إطار أعمال الموجة الثامنة عشر لإزالة التعديات علي أملاك الدولة، حيث تم إزالة عدد 50 حالة تعد بمساحة 4353 متر مربع مبانى بالطوب الاسمنتى والخرساني وهناجر مغطاة بالصاج .

يذكر أنه تم إزالة 65 حالة تعد على مساحة 1591 متر مربع و33 تعدي على أراضي زراعية بمساحة 11 قيراط و12 سهم منذ بدء اعمال الموجة الثامنة عشر لإزالة التعديات.

وأشار رئيس المدينة على تواصل اعمال الحملات المكبرة لازالة كافة التعديات أول بأول، لإعلاء هيبة الدولة وسيادة القانون .