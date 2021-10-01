إحباط محاولة تهريب 19 ألف قرص أبتريل مخدر عبر منفذ السلوم البرى

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الداخلية ضرباتها الأمنية ضد تجار المخدرات وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

ونجحت الجهود في ضبط 19 ألف قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية ومدرجة على جداول المخدرات قبل تهريبها خارج البلاد، حيث رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى– الأمن العام) وبالإشتراك مع الإدارة العامة لأمن الموانى نشاط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول ") يعتزم القيام بتهريب كمية من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية المدرجة على جداول المخدرات مستخدماً سيارة ، وقيامه بإعداد مخزن سرى لإخفاء المواد المخدرة .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالسلوم .. أمكن ضبطه حال إستقلاله السياره المشار إليها أثناء إنهاء إجراءات مغادرته للبلاد عبر منفذ السلوم البرى بدائرة قسم شرطة السلوم.. حيث ضبط بحوزته (عدد 19 ألف قرص "أبتريل" مخبأه بمخازن سرية بالسيارة - مبلغ مالى– هاتف محمول).

وفي سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تنسيقاً وقطاع الأمن الوطنى قيام ( إحدى السيدات ، مقيمة بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة ) .. بممارسة نشاط واسع النطاق فى مجــال الإتجــار فى الأدوية والمُنشـطات مجهــولة المصدر وغير مصـرح بتداولها بالأســواق وغير مسجلة ومهربة من الخارج دون سداد الرسوم والضرائب المستحقة عنها وإتخاذه من شقة سكنية كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وكراً لممارسة ذلك النشاط الإجرامى وتحتفظ بداخلها على كميات كبيرة من تلك الأدوية والمُنشـطات.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المذكورة حيث تم ضبطها وبتفتيش الشقة المشار إليها .. تم ضبط ( 31,440 ألف قرص منشط-زجاجة تحتوي على كمية من الزئبق الأبيض والذى يتم إستخدامه فى أجهزة قياس الضغط وترمومتر قياس حرارة - هاتف محمول بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات بينها وبين العديد من عملائها تدل على نشاطها المؤثم ) .. وقد قُدرت القيمة السوقية للمضبوطات بحوالى 750 ألف جنيه.

بمواجهة المتهمة أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع آخر (مقيم بمحافظة الشرقية) حيث أمكن ضبطه .. وبحوزته هاتف محمول بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات الدالة على نشاطه المؤثم.. وأقر بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع المتهمة الأولى.

وواصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وتمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط (كمية من مخدر الإستروكس - مبلغ مالى– عدد من الهواتف المحمولة - قطعتى سلاح أبيض ) بحوزة (شخصين).

ونجحت مديرية أمن الجيزة في ضبط (كمية من مخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة- مبلغ مالى – عدد من الهواتف المحمولة- ميزان حساس) بحوزة (شخصين "لهما معلومات جنائية").

وأثمرت جهود مديرية أمن السويس في ضبط (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى– هاتف محمول- سلاح أبيض) بحوزة ( أحد الأشخاص- له معلومات جنائية).

وتمكنت مديرية أمن المنيا من ضبط (كمية من مخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين - كمية من مخدر الحشيش- كمية من مخدر الآيس - مبلغ مالى– هاتف محمول- أدوات تعاطى) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").

وأسفرت جهود مديرية أمن مطروح عن ضبط (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى) بحوزة (شخص) فيما نجحت مديرية أمن البحيرة في ضبط (كمية من مخدرى الحشيش والهيروين - عدد من الأقراص المخدرة - مبلغ مالى– عدد من الهواتف المحمولة) بحوزة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية").

ونجحت مجموعات إستهداف بؤرة السحر والجمال في ضبط (كمية لمخدر البانجو- مبلغ مالى– هاتف محمول) بحوزة (شخص- له معلومات جنائية).