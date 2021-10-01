اليوم السابع
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الجمعة، 01 أكتوبر 2021 02:24 م
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أسعار النفط تسجل 77.79 دولار اليوم الجمعة..,و 74.44 للخام الأمريكى

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 02:00 م
أسعار النفط تسجل 77.79 دولار اليوم الجمعة..,و 74.44 للخام الأمريكى ناقلة نفط
كتبت - مروة الغول

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سجلت أسعار النفط اليوم الجمعة، 77.79 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74.44 دولار للبرميل.
 
 
وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم واصلت تراجعها وذلك لليوم الثالث على التوالي، بدعم من آمال قيام تحالف أوبك بلس بزيادة مخططة في الإنتاج.
 
وسجلت أسعار عقود خام القياس العالمى برنت المكاسب الأسبوعية، الثالثة لها علي التوالي، بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية، وذلك بنسبة 3.6% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، لتبلغ أعلي مستوي لها منذ شهر أكتوبر 2018، كما سجلت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب أسبوعية تعد الخامسة لها على التوالي بنسبة 2.8% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق. 
 
 
 

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