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NBC: أنصار ترامب يتعهدون بالعودة للتظاهر خلال تنصيب بايدن 20 يناير

السبت، 09 يناير 2021 07:39 م
NBC: أنصار ترامب يتعهدون بالعودة للتظاهر خلال تنصيب بايدن 20 يناير انصار ترامب في الكابيتول
كتبت: نهال أبو السعود

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يشعر أنصار ترامب ذوى الآراء المتطرفة بالجرأة ويتعهدون بالعودة إلى واشنطن لحفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن فى 20 يناير، باستخدام منصات عبر الإنترنت لحشد بعضهم البعض.

ووفقا لشبكة NBC الامريكية، كتب أحد انصار ترامب: "سيعود الكثير منا فى 19 يناير 2021 حاملين أسلحتنا دعما لعزيمة أمتنا، التى لن ينساها العالم أبدا"، حيث تم استخدام غرف دردشة Parler وTelegram ومنصة TheDonald win لتخطيط وتنسيق مسيرة 6 يناير التي تحولت إلى أعمال شغب.

نشر شخص مجهول على منصة TheDonald.win، المليئة بالتعليقات التي نشرها الأشخاص الذين أشادوا بأولئك الذين قاموا بأعمال شغب يوم الأربعاء على أنهم ابطال: "الجولة الثانية يوم 20 يناير، هذه المرة بلا رحمة. أنا لا أهتم حتى بإبقاء ترامب في السلطة. أنا أهتم بالحرب".

تسعى سلطات إنفاذ القانون جاهدة لتحديد أولئك الذين اقتحموا مبنى الكابيتول، وهم قلقون بشأن حفل تنصيب بايدن ان يتخذ كهدف آخر، قال فرانك فيجليوزي ، مساعد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق والمحلل الأمنى.

نفذت سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية والمحلية عشرات الاعتقالات حتى الآن فيما يتعلق بخرق مبنى الكابيتول يوم الأربعاء وبسبب انتهاكات حظر التجول الذي أعقب ذلك، وفقًا لـ National Park Service، التى تتعامل مع تصاريح التجمعات في العاصمة، هناك سبعة طلبات تصريح للتعديل الأول قيد المعالجة تتداخل مع تاريخ التنصيب، ومن الواضح أن أحدها مخصص لمؤيدى ترامب.

تقول ميجان سكوير، أستاذة علوم الكمبيوتر في جامعة إيلون وزميلة كبيرة في مركز قانون الفقر الجنوبى الذى يتتبع التطرف عبر الإنترنت، إنها قلقة من أنه نظرًا لأن الرئيس دونالد ترامب لن يكون في حفل التنصيب ، فإن المتطرفين سيركزون على بايدن.


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