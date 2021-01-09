7مشروعات صرف صحى بمليار و493 مليون جنيه في قرى بلبيس بالشرقية.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع المهندس سامح قابيل رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، أعمال إنشاء 7 مشروعات صرف صحى بمركز ومدينة بلبيس بتكلفة مالية مليار و493 مليون جنيه، مؤكداً ضرورة مراعاة الجودة فى العمل والالتزام بالمواصفات المحددة لسرعة الانتهاء من تسليم تلك المشروعات طبقاً للجدول الزمنى المحدد لتساهم وبشكل كبير فى توفير مشروع صرف صحى آمن وسليم، وحفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأوضح محافظ الشرقية، أنه جارى تنفيذ 93 مشروعا بقطاع الصرف الصحى بتكلفة اجمالية 12 مليار و356 مليون جنيه والتى تشمل إقامة 33 محطة معالجة و194 محطة رفع، بالإضافة إلى خطوط طرد وانحدار وشبكات لخدمة قرى ومدن المحافظة، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.

ومن جانبه أشار المهندس سامح قابيل رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أنه جارى تنفيذ عدد 7 مشروعات بقطاع الصرف الصحى بمركز ومدينة بلبيس بتكلفة مالية مليار و493 مليون جنيه، حيث شملت تلك المشروعات أعمال توسعات شبكات إنحدار ببلبيس بتكلفة 53 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى غيته بتكلفة 20 مليون جنيه، وانشاء محطة رفع صرف صحى بمنية سلمنت بتكلفة 300 مليون جنيه، وانشاء محطتى معالجة ورفع صرف صحى بقرية اولاد سيف بتكلفة 300 مليون جنيه، وانشاء محطة رفع صرف صحى بقرية الروضة بتكلفة 300 مليون جنيه، وانشاء محطتى معالجة ورفع صرف صحى بقرية ميت جابر تعمل بطاقة 5 آلاف م3 / اليوم وبتكلفة 120 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى قرى العدلية وتوابعها" العدلية - ميت حبيب - ميت حمل - الشغابنة - كفر أكياد- سندنهور - قهلة الجبل - كفر العرب" والذى يشمل انشاء 8 محطات رفع بطاقة 20 ألف م3/ اليوم وبتكلفة 400 مليون جنيه.



- تنفيذ مشروعات الصرف الصحي



- تنفيذ مشروعات خدمية بلبيس



- مشروعات الصرف الصحي بلبيس