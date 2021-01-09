اليوم السابع
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السبت، 09 يناير 2021 02:20 م
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وكيل صحة بنى سويف يتابع منظومة الأوكسجين مع مديرى المستشفيات بالفيديو كونفرانس

السبت، 09 يناير 2021 02:03 م
وكيل صحة بنى سويف يتابع منظومة الأوكسجين مع مديرى المستشفيات بالفيديو كونفرانس جانب من الاجتماع
بنى سويف هانى فتحى

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عقد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرنس بمديرى المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والتأمين الصحى التى تعمل كمستشفيات عزل بالمحافظة وعدد من مديرى الإدارات العلاجى والمستشفيات والتموين الطبى ومراكز المعلومات من أجل متابعة منظومة الأكسجين.

وناقش وكيل الوزارة خلال الاجتماع مدى توافر المستلزمات الطبية بالمستشفيات والالتزام بتطبيق معايير مكافحة العدوى بالمستشفيات والتأكيد على مديرى المستشفيات من تواجد جميع الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتطبيق المستشفيات الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا للحفاظ على سلامة المرضى والعمل على تذليل الصعوبات أمام المواطنين.

 

 


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فيروس كورونا

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