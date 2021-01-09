وكيل صحة الشرقية: العمل منتظم فى مستشفى ههيا ولا يوجد أزمة الأكسجين

الشرقية - إيمان مهنى

تابع وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور هشام شوقى مسعود، انتظام العمل بمستشفى ههيا المركزى، بعد حدوث عطل فنى بخزان الأكسجين فى الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث توجه على الفور للمستشفي، لمتابعة إصلاح مضخة الأكسجين بنفسه، والتى تؤثر على نسب الضغط الخارج من خزان الأكسجين، مما استدعى نقل الاستخدام على الأسطوانات الاحتياطية للأكسجين بالمستشفى للحفاظ على صحة وسلامة المرضى بالأقسام الطبية المختلفة، لحين وصول فنيين الشركة المسئولة عن صيانة خزان الأكسجين، لإجراء عملية الصيانة اللازمة، والذين قاموا بالتوجه للمستشفى على الفور بسيارة خاصة رغم سوء الأحوال الجوية فى الساعات الأولي، وقاموا بإصلاح العطل بصورة تامة.

وأشاد وكيل الوزارة بجهودهم المبذولة فى إدارة الأزمة، لوزير الصحة ومحافظ الشرقية، أعضاء مجلس النواب، ورجال ومؤسسات المجتمع المدني، على الدعم الفورى والمستمر، للمنظومة الصحية، خاصة فى مثل هذه المواقف، وتوفير أكثر من 100 أسطوانة أكسجين فى خلال دقائق، لعدم تأثر الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفي، ولم يغادر وكيل الوزارة المستشفى إلا بعد الاطمئنان على جميع المرضى والخدمات الطبية المقدمة لهم بأقسام العزل والعناية ومختلف الأقسام الطبية بالمستشفي، وتوفير أسطوانة أكسجين لكل مريض بالأقسام الطبية الحرجة، والإنتهاء من أعمال الصيانة، مؤكدا انتظام العمل بالمستشفى وأنه لا يوجد أزمة فى الأكسجين.

وبعد أقل من 5 ساعات توجه وكيل الوزارة مرة أخرى للمستشفى لمتابعة انتظام سير العمل، والوقوف على أى احتياجات طبية أخرى للمرضي، تفقد خلالها قسم الإستقبال والطوارئ، والعناية المركزة، والأطفال، والحضانات، والأقسام الداخلية، والأشعة، والصيدلية الرئيسية، وتم التأكد من تواجد الفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة، وارتداءهم الواقيات الشخصية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ووجه اللجنة المسئولة على متابعة الأكسجين بالعمل على مدار الساعة، ومتابعة الموقف أول بأول، وإرسال كافة التقارير والبيانات، وآية احتياجات للجنة المشكلة بالمديرية والوزارة .