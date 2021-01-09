وكيل تموين الأقصر يفتتح مركز الخدمات التموينية المطور بالطود.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة الطود شرق محافظة الأقصر، اليوم السبت، افتتاح مركز الخدمات التموينية المطور بالطود، بحضور كل بحضرو الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، والدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، وذلك عقب انتهاء عمليات تجهيزه وفرشه بالكامل لخدمة المواطنين خلال الفترة المقبلة.

وفى هذا الصدد قال الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، إنه من المقرر أن يقدم مركز الخدمات التموينية الجديد، خدمات متكاملة للمواطنين تكون مهمتها تلقى طلبات المواطنين للحصول على الخدمات المختلفة، مثل استخراج بطاقات التموينية وبدل التالف أو الفاقد أو الفصل الاجتماعى أو إضافة المواليد، وتقديم خدمات تموينية متطورة تعمل وفقاً للتكنولوجيا الحديثة والمتطورة، والذى سيعمل على إنهاء الطوابير أمام المكاتب التموينية، موضحاً أنه المركز تم مده بأجهزة الكمبيوتر لتسجيل بيانات طلبات المواطنين على الشبكة الإلكترونية وإرسالها إلى مركز معلومات الإنتاج الحربى لمراجعة البيانات وتنفيذ الخدمات المطلوبة.

فيما يقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، إنه نجحت المديرية فى السير على خطى الدعم الكبير للمواطنين بإنشاء 15 مركز للخدمات التموينية المتطورة، وذلك لإنهاء طوابير المواطنين أمام مكاتب التموين بعد تحويل الكثير منها إلى مراكز أداء خدمة وقصر أداء عملها على المواطنين فقط، حيث يتم استخراج بطاقة تموين بدل فاقد أو تالف او فصل اجتماعى بسهولك ويسر حتى أصبح الحصول على الخدمة لا يتعدى من 10 الى 15 دقيقة داخل مركز الخدمة المتطور من خلال منظومة تسجيل بيانات طالب الخدمة إلكترونيا.

ويضيف الدكتور تامر صلاح مختار لـ"اليوم السابع"، أنه تم خلال الفترة الماضية استلام عدد 4 مراكز خدمة تموينية جديدة بمحافظة الأقصر ومن موازنة وزارة التموين، حيث لم يتأثر العمل بتلك المشروعات بالظروف التي تمر بها البلاد مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، موضحاً أن مديرية التموين بالأقصراستلمت تلك المراكز وهى مجهزة بالآثاث اللازم، قائلا: إن تلك المراكز الأربعة التى تم إستلامها مؤخراً، هي مركز خدمة المواطنين بالبياضية بإجمالى 5 شباك، ومركز خدمة المواطنين بالزينية بإجمالى 7 شباك، ومركز خدمة المواطنين بأصفون بإجمالى 5 شباك، ومركز خدمة المواطنين بالرزيقات بإجمالى 7 شباك.

يذكر أن تلك المراكز ستدخل الخدمة قريباً بعد امدادها بخدمة الإنترنت وأجهزة الكمبيوتر، وبذلك يصبح عدد مراكز الخدمة المطورة التموينية عدد 14 مركز خدمة بعدد 75 شباك، لتقديم كافة الخدمات التموينية بجودة ويسر لكافة مواطني محافظة الأقصر أصحاب البطاقات التموينية، على أن تستمر المكاتب والإدارات القديمة لمتابعة الأنشطة التموينية الآخرى، ويعد هذا طفرة حقيقية في تقديم الخدمات التموينية بالمحافظة.



افتتاح مركز خدمة المواطنين بالطود



جانب من افتتاح المركز التموينية بالطود