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وفاة آخر طيار بريطانى من الحرب العالمية الثانية عن عمر يناهز 103 أعوام

السبت، 09 يناير 2021 03:20 م
وفاة آخر طيار بريطانى من الحرب العالمية الثانية عن عمر يناهز 103 أعوام إليانور وادزورث
كتب إيهاب محمد

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توفيت آخر طيار بريطانى شاركت فى الحرب العالمية الثانية عن عمر يناهز 103 عام بعد أن حلقت بطائرات سبيتفاير وأعاصير وهيلكاتس، وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن إليانور وادزورث توفيت فى منزلها فى بيرى سانت إدموندز فى سوفولك الشهر الماضى.

 

 

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إليانور وادزورث

 

انضمت إليانور وادزورث إلى مخطط الطيار المتدرب المساعد للنقل الجوى (ATA) بعد اندلاع الحرب فى عام 1939، وولدت وادزورث عام 1917 فى نوتنجهام، وكانت آخر امرأة بريطانية على قيد الحياة تطير فى الحرب العالمية الثانية.

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كما كانت واحدة من 166 امرأة تم قبولهن فى ATA وتمكنت من قيادة 22 طائرة مختلفة بما فى ذلك Hurricane و Spitfire وMustang، وكانت الفتاة - البالغة من العمر 25 عامًا - تعمل فى الأصل كمساعدة مهندس معمارى عندما رأت إشعارًا يجند أشخاصًا ليس لديهم خبرة طيران.

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وقالت السيدة وادزورث - فى وقت سابق - "كانت فكرة تعلم الطيران مجانًا حافزًا كبيرًا، سيتم تدريبنا على نقل الطائرات والطيارين من وإلى المطارات المختلفة".

 

وتابعت: "كنت من بين الستة الأوائل الذين تم قبولهم، تم التحقق من 25 فى المائة فقط من كل من تقدم، لقد قمت بتدوين اسمى دون التفكير فى أى شيء آخر وتم قبوله بعد اجتياز جميع الفحوصات الطبية"، وأكدت: "تم قبول أى شخص أتم التدريب اللازم بسرعة، لقد كان من بين مجموعة كبيرة من الناس، ولم تكن مجرد إناث - لقد أرادوا أشخاصًا لم يسافروا من قبل".

 

وتم إرسال السيدة وادزورث إلى مطار هادنهام فى باكينجهامشير، لبدء المرحلة الأولى من تدريبها، منذ ذلك الحين، سافرت إلى الولايات المتحدة، حول واشنطن وسياتل وألاسكا وحول المملكة المتحدة، وقالت السيدة وادزورث، قبل تعلم كيفية الطيران، أنه كان عليها أن تتعلم المزيد عن الطقس وكذلك أنظمة الطائرات المختلفة مثل المحرك، كان عليها أيضًا أن تتعلم كيفية التنقل. 

 

 

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عدد ساعات تواجدها فى قمرة الطائرة

 

وقالت: "لقد تمكنت من الطيران بمفردى بعد 12 ساعة من التدريب - لم أكن قادرًا على الطيران من قبل، لكن الأمر يستغرق وقتًا طويلًا حتى تكون قادرًا على تعلم الطيران بشكل مثالى، ليس من الصعب معرفة ما إذا كنت قد تعلمت الطيران بشكل صحيح".

 

وأمضت السيدة وادزورث السنوات القليلة التالية فى العديد من حمامات ATA الـ 14 للعبّارات، وحصلت على رخصة من الدرجة 3 التى سمحت لها بقيادة طائرة خفيفة ذات محركين.

 

وقالت السيدة وادزورث، التى كانت متزوجة من برنارد وادزورث - مهندس طيران فى ATA - لمدة 71 عامًا، إنها كانت فى قمرة القيادة حتى آخر يوم من الحرب فى عام 1945 عندما تم إغلاق ATA.

 

فى نهاية الحرب عام 1945، كان لدى السيدة وادزورث 590 ساعة طيران، تم نقل 430 ساعة منها بمفردها - وفقا لصحيفة "ديلى ميل" - وأضافت: "إنها تجربة جديدة للغاية والجميع يجد صعوبة فى البداية فى التفكير فى ثلاثة أبعاد بدلًا من بعدين كما لو كنت تقود السيارة، لكن إذا كنت تدرس بشكل صحيح، فلا بأس".


إليانور وادزورث

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