وزير النقل يصل محور ديروط الحر لتفقد نسب التنفيذ

أسيوط - هيثم البدري

وصل قبل قليل المهندس كامل الوزير، وزير النقل، محافظة أسيوط لتفقد أعمال التنفيذ بمحور ديروط العلوى الحر على نهر النيل و الذى يربط بين الطرق (الصحراوى الشرقى ، والصحراوى الغربى ، والزراعي) بتكلفة اجمالية تصل إلى مليار و700 مليون جنيه فى مرحلته الأولى وذلك ضمن جولاته الميدانية لتفقد مشروعات النقل الجارى تنفيذها على أرض المحافظة.

فى هذا السياق أشار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إلى أن محور ديروط الحر يعد نقلة نوعية كبيرة فى حركة النقل والمواصلات ويساهم فى الربط بين التجمعات العمرانية والصناعية لأنه يشمل على 13عمل صناعى منها 2 كبارى رئيسية هى (كوبرى أعلى نهر النيل بطول حوالى 1000 م وكوبرى على السكة الحديد بطول 865 م أعلى طريق "أسيوط/سوهاج" الزراعى وسكة حديد "القاهرة/أسوان" والترعة الإبراهيمية ب 4 فتحات ملاحية 2 رئيسية و2 فتحة مساعدة و10 كبارى سطحية و1 بربخ لمخرات السيول حيث يصل طوله 15 كيلو متر وعرض 21 متر على حارتين مرور لكل اتجاه وبعرض 7.5 متر للاتجاه الواحد.

وأضاف أن مشروع محور ديروط العلوى من المشروعات القومية التى تنفذها الدولة خلال الأونة الأخيرة والتى تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030 لافتاً إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتنفيذ مثل تلك المشروعات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فى القطاعات المختلفة خاصة مشروعات البنية الأساسية وتطوير شبكة الطرق والكبارى لتسهيل النقل والانتقال بين الشرق والغرب وتقديم الخدمات للمواطنين بمحافظات الصعيد.