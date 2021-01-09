وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ245 من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلها إلى الجناح التأهيلى فى المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.



وكان وزير الصحة الكويتي قد أعلن، أمس /الجمعة/، شفاء 244 حالة من الفيروس.