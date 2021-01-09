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"ورلد ميترز": إصابات فيروس كورونا حول العالم تقترب من 90 مليون حالة

السبت، 09 يناير 2021 01:19 م
"ورلد ميترز": إصابات فيروس كورونا حول العالم تقترب من 90 مليون حالة فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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تقترب حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في مختلف دول العالم التي ظهر فيها هذا الوباء من 90 مليون إصابة، حيث تم تسجيل 89,455,986 إصابة، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز"، وأوضح إحصاء الموقع أنه تم تسجيل 1,924,093 حالة وفاة، فيما تم تسجيل 64,106,826 حالة شفاء.

ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأكثر تسجيلا للإصابات بالفيروس حول العالم، حيث تم تسجيل أكثر من 22 مليون إصابة بالفيروس، وتأتى في المركز الثانى دولة الهند التي سجلت أكثر من 10 ملايين إصابة بالفيروس، فيما حلت البرازيل ثالثا في ترتيب الدول الأكثر تسجيلا للإصابات بالفيروس وتم رصد أكثر من 8 ملايين إصابة بالفيروس فيها.

وكشف تقرير صادر عن مدرسة لندن للصحة والطب، عن وجود سلالة جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي وصفها بالسلالة الخارقة التي تتميز بخطورتها عن نظيرتها التي ظهرت مؤخرًا بجنوب أفريقيا، والتي تسهم في ارتفاع معدلات الإصابات من جديدة داخل البلاد، طبقًا لما ورد في موقع webmd.

وأكد التقرير، أن السلالة الجديدة التي ظهرت مؤخرًا بالولايات المتحدة معدية أيضًا بنسبة 50%، مقارنة بالنسخة القديمة للفيروس، حيث أشار الخبراء إلى أن تحور الفيروس إلى أشكال جديدة من السلالات يعنى أنه يغير من نفسه للتكيف ولتحقيق اكبر قدرة على الانتشار والاصابات.

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم السبت، تسجيل 470 حالة وفاة و23309 إصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وقال المركز الروسي لمكافحة الوباء، إن 23680 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى مليونين و754809 أشخاص، وذلك وفق خبر عاجل لروسيا اليوم.

 

 


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