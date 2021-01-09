نجل ترامب: العالم يضحك على أمريكا.. ماتت حرية التعبير وسيطر عليها زعماء اليسار

كتب محمد سعودى

قال دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة أصبحت أضحوكة في العالم، متسائلا :"التكنولوجيا الكبيرة قادرة على فرض رقابة على الرئيس؟"، وذلك بعدما فرضت وسائل التواصل الاحتماعي خاصة حظرا على حسابات دونالد ترامب مؤخرا.

وأوضح دونالد ترامب جونيور عبر حسابه الشخصي على تويتر مساء اليوم :"العالم يضحك على أمريكا... التكنولوجيا الكبيرة قادرة على فرض رقابة على الرئيس؟.. لقد ماتت حرية التعبير وسيطر عليها زعماء اليسار".



نجل ترامب عبر تويتر

ووجه، نجل الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، هجوما حادا، لما وصفه بالرقابة على حرية الكلام، وذلك إثر إغلاق تويتر لحساب ترامب، الجمعة، وقال جونيور في وقت سابق: "حرية الكلام تحت الهجوم، الرقابة تحدث كما لم يحدث من قبل".

وفى سياق متصل، كانت شركة تويتر قد قالت إنها علقت حساب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشكل دائم بسبب وجود خطر استغلاله في التحريض على المزيد من العنف.

وقالت الشركة في بيان: "بعد المراجعة الدقيقة للتغريدات الحديثة الصادرة عن حساب الرئيس دونالد ترامب والسياق المحيط بها، وتحديدا كيفية تلقيها وتفسيرها على الموقع وخارجه، قمنا بتعليق الحساب نهائيا بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف".

فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سينظر في بناء منصته الخاصة بعد أن أوقفت شركة تويتر حسابه نهائيا أمس الجمعة خشية حدوث المزيد من التحريض على العنف بعد اقتحام مئات من أنصاره لمبنى الكونجرس يوم الأربعاء، ونشر ترامب تغريداته الأخيرة على حساب الرئيس بعد أن حظرت شركة تويتر حسابه الشخصي.